Курск, 30 декабря, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Потери ВСУ в Курской области за минувшие сутки составили до 310 человек. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

Всего за время боевых действий на данном направлении противник потерял более 45,5 тыс. военных, а также сотни единиц военной техники и вооружений, сказано в сообщении.

«За сутки потери ВСУ составили более 310 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, 10 боевых бронированных машин, шесть автомобилей и артиллерийское орудие», — отметила пресс-служба.

В минувшие сутки ВС РФ нанесли поражение формированиям 14 подразделений ВСУ и отразили пять атак штурмовых групп противника. Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районах 10 населённых пунктов Курской области и четырёх населённых пунктов Сумской области.

Как передавало ИА Регнум, ранее 30 декабря Минобороны и власти региона проинформировали о двух сбитых ракетах ВСУ в приграничных районах Курской области. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Кроме того, одна украинская ракета была перехвачена над Курской областью днём 29 декабря, три — 28 декабря. О пострадавших или повреждениях также не сообщалось.

Ранее 30 декабря пресс-служба Минобороны также сообщила, что экипажи российских вертолётов Ка-52М нанесли удары по опорному пункту боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей.