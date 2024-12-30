Курск, 30 декабря, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Силы ПВО днём в понедельник, 30 декабря, сбили ещё одну ракету ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Александр Полегенько/ТАСС

О сбитии ракеты противника ранее сообщалось утром 30 декабря.

«Ещё одна ракета ВСУ была сбита в приграничном районе Курской области. Благодарим наших бойцов ПВО», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, одна украинская ракета была перехвачена над Курской областью днём 29 декабря, три — 28 декабря. О пострадавших или повреждениях не сообщалось.

26 декабря силы ПВО уничтожили над Курской областью две ракеты ВСУ. Упавшие обломки повредили постройки в селе Разветье Железногорского района. Сведения о пострадавших не поступали.

Утром 25 декабря ВСУ нанесли ракетный удар по городу Льгову в Курской области. Четыре человека погибли, ещё пять получили ранения. Как сообщили в Следственном комитете, удар был нанесён с помощью американского РСЗО HIMARS.

Ранее 30 декабря пресс-служба Минобороны сообщила, что экипажи российских вертолётов Ка-52М нанесли удары по опорному пункту боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей.