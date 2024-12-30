Москва, 30 декабря, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Евросоюз не будет реагировать на сигналы премьер-министра Словакии Роберта Фицо о растущей напряжённости после решений Киева по газу, заявил независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов в разговоре с ИА Регнум. Специалист уточнил, что отсутствие реакции в ЕС связано со страной происхождения газа.

Иван Шилов ИА Регнум

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 29 декабря в письме главам Евросовета и Еврокомиссии заявил, что игнорирование Европой решения главы киевского режима Владимира Зеленского относительно российского газа может привести к напряженности. Ранее Фицо сообщал, что рассмотрит введение ответных мер против Киева, в числе которых приостановка поставок электроэнергии.

По словам эксперта, Евросоюз вряд ли отреагирует как-то на обращение Фицо. Та же судьба ждёт и сам конфликт Словакии и Украины. Специалист связывает это с тем, что Еврокомиссия категорически против российского газа и говорить о какой-то поддержке Братиславы не приходится.

«Я всё же склоняюсь к тому, что транзит [российского] газа в Словакию продолжится, но на других условиях. Возможно, с помощью посредников, допустим, из Азербайджана. Но для этого нужно договориться», — сообщил Демидов.

Если Евросоюз откажется помогать Братиславе и поставки газа через Украину полностью прекратятся, то Словакии придется найти другие варианты, которых не так много, уточнил эксперт.

«Это переток газа из соседних стран — Венгрии, Чехии. В принципе, тот же самый российский газ. Но реализовать такой вариант намного сложнее. Связано это с тем, что транзит происходит через Турецкий поток, а он уже загружен на 100%»,— рассказал специалист.

Возможность ответа Словакии в виде приостановки поставок электроэнергии на Украину вряд ли как-то подействует на Киев, считает эксперт. Тот объём, который сейчас поставляет Словакия, уже готовы взять на себя другие страны ЕС.

«Электричество на Украину могут поставлять несколько стран. Это Венгрия, Словакия, Польша и Чехия. Словакия не поставляет большую часть из этого. То есть они примерно в паритете. Более того, польские власти уже заявили, что они могут заменить практически весь объём, который поставляет Словакия. Это не очень сильно ударит по Украине, они смогут это пережить»,— подытожил Демидов.

Как передавало ИА Регнум, 1 января 2025 года завершается срок действия контракта между РФ и Украиной о транспортировке российского газа в Европу. Киев отказался его продлевать и намерен прекратить транспортировку топлива. Фицо заявил, что Словакия, оставшись без поставок через украинскую территорию, рассмотрит вопрос о приостановке перетока электроэнергии на Украину.

Зеленский раскритиковал выступление Роберта Фицо и обвинил Словакию в открытии второго энергетического фронта против Украины. Он пригрозил Братиславе разрывом отношений с европейским сообществом в случае прекращения поставок электроэнергии.