Москва, 30 декабря, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Телефонные мошенники активнее действуют в преддверии Нового года и пытаются склонить граждан к совершению преступлений против общественной безопасности. Об этом сообщили 30 декабря ТАСС в пресс-центре МВД России.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«В преддверии наступления новогодних каникул отмечена повышенная активность со стороны мошенников по расшатыванию кредитно-финансовой системы и дестабилизации обстановки внутри нашего государства», — заявили в ведомстве, отвечая на запрос агентства.

В МВД пояснили, что сначала злоумышленники пытаются заставить жертву оформить кредит в банке и передать им деньги. Позже, когда человек пытается вернуть свои деньги, ему предлагают принять участие в «специальной операции», по итогам которой он якобы и получит назад деньги, и изобличит виновных.

Согласие действовать по указке мошенников чревато тем, что человек из потерпевшего превращается в обвиняемого в особо тяжком преступлении против общественной безопасности.

Так, за последние дни в нескольких регионах люди, поверившие мошенникам, совершили поджоги автомобилей, госучреждений, банкоматов и другого имущества кредитных организаций. Такие случаи произошли, в частности, в Ставропольском крае, в Москве и Санкт-Петербурге, Курской, Московской, Ростовской и Тверской областях, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря в Красноярске женщина попыталась поджечь автозаправочную станцию бутылками с зажигательной смесью. Пожар ликвидировали на месте, женщину задержали и отправили под арест. По данным следствия, неизвестный, говоривший с женщиной по телефону, обманным путём склонил её к поджогу АЗС.

Самыми распространёнными способами мошенничества в 2024 году стали те, при которых злоумышленники звонят сотрудникам компаний и представляются им руководителями с просьбой перевести деньги, предлагают фейковые розыгрыши или выдают себя за сотрудников несуществующих ведомств. Об этом рассказал член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин.

Ранее в МВД предупредили россиян, что мошенники начали использовать схему кражи денег с банковских карт, применяя троян NGate, замаскированный под легальное приложение.