Москва, 30 декабря, 2024, 07:40 — ИА Регнум. Самыми распространёнными способами мошенничества в 2024 году стали те, при которых злоумышленники звонят сотрудникам компаний и представляются им руководителями с просьбой перевести деньги, предлагают фейковые розыгрыши или выдают себя за сотрудников несуществующих ведомств. Об этом сообщил член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин.

Иван Шилов ИА Регнум

«В 2024 году мошенники активно использовали различные схемы обмана, постоянно адаптируясь к новым технологиям борьбы с ними. Одной из самых популярных стала схема Fake Boss. Мошенники связываются с сотрудниками компаний, выдавая себя за руководителей, и требуют срочно выполнить финансовые переводы или предоставить конфиденциальную информацию», — приводит «РИА Новости» слова Немкина.

Он добавил, что при подобном методе мошенничества злоумышленники создают у жертвы ощущение неотложности.

Как отметит депутат, в уходящем году всё так же распространено мошенничество, при котором злоумышленники представляются сотрудниками фейковых госструктур или правоохранительных органов и заявляют жертве о совершённом ими правонарушении, которое можно «решить», переведя деньги на отдельный счёт. В некоторых случаях мошенники могут угрожать и давить на жертву, добавил Немкин.

Вместе с этим мошенники продолжают пользоваться схемой, в рамках которой создают поддельные сайты с объявлениями о выигрыше призов в фейковых лотереях и акциях. На таких сайтах жертве предлагают оплатить комиссию для получения выигрыша, введя данные банковской карты.

Как передавало ИА Регнум, ВТБ 27 декабря предупредил о схеме мошенников с использованием шпионских программ, замаскированных под новогодние открытки. Если перейти по ссылке, которую там указывают, то смартфон скачает вредоносное ПО, которое предоставит мошенникам доступ к данным смартфона, в том числе к приложениям, которые на нём установлены.

24 декабря эксперт Дарья Верестникова рассказала мошеннической схеме, в которой злоумышленники убеждают пользователей во взломе аккаунта на «Госуслугах» и в выдаче микрозаймов. Те, кто верит, переводят деньги на «безопасный счёт» или передают наличные подставному лицу, представляющемуся курьером из Центробанка.

Президент России Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, призвал граждан прекращать телефонный разговор с незнакомцами сразу же, как только речь заходит о деньгах. Он также выступил за ужесточение ответственности для тех, кто помогает телефонным мошенникам.