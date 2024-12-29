Москва, 29 декабря, 2024, 20:21 — ИА Регнум. Мошенники начали использовать в России новую схему кражи денег с банковских карт, используя вирус, замаскированный под легальное приложение троян NGate. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Злоумышленники звонят потенциальной жертве и говорят, что можно получить социальные или другие выплаты. Для начисления денег просят скачать по ссылке файл, замаскированный под приложение портала «Госуслуг» или какого-либо известного банка.

Если жертва поддаётся на обман, скачивает и запускает вредоносный файл, то ей предлагают для верификации приложить банковскую карту к задней стороне смартфона, ввести PIN-код и ждать, когда карта буде распознана.

«В это время происходит считывание данных с карты и передача информации. Пока жертва удерживает карту возле своего смартфона, злоумышленники уже находятся у банкомата и запрашивают выдачу наличных», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В МВД призвали граждан сохранять бдительность и предупредить знакомых о новой схеме мошенников.

Как передавало ИА Регнум, ВТБ 27 декабря предупредил о схеме мошенников с использованием шпионских программ, замаскированных под новогодние открытки. Если перейти по ссылке, которую там указывают, то смартфон скачает вредоносное ПО, которое предоставит мошенникам доступ к данным смартфона, в том числе к приложениям, которые на нём установлены.

24 декабря эксперт Дарья Верестникова рассказала мошеннической схеме, в которой злоумышленники убеждают пользователей во взломе аккаунта на «Госуслугах» и в выдаче микрозаймов. Те, кто верит, переводят деньги на «безопасный счёт» или передают наличные подставному лицу, представляющимся курьером из Центробанка.