Красноярск, 28 декабря, 2024, 07:55 — ИА Регнум. В Красноярске арестовали женщину, обвиняемую в поджоге АЗС. Об этом 28 декабря сообщили в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«Следственным отделом по Октябрьскому району города Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении жительницы города Красноярска и иных неустановленных лиц. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, общеопасным способом)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Помимо этого, СК возбудил в отношении в отношении неустановленного лица дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение лица к совершению террористического акта).

Согласно предварительным данным следствия, женщина получила телефонный звонок 20 декабря 2024 года от неизвестного человека, который обманным путём склонил её к поджогу АЗС. Женщину арестовали.

Как передавало ИА Регнум, по состоянию на 25 декабря было зафиксированоболее 40 поджогов банкоматов, служебных машин и взрывов зафиксировано за десять дней в разных городах России по заданию телефонных мошенников с Украины. Факты поджогов и взрывов зафиксированы в разных российских регионах, в том числе Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Новосибирске, Владивостоке, Перми, Курске, Ставропольском крае. Люди часто поддаются на психологические манипуляции телефонных мошенников и выполняют их «задания», пытаясь вернуть похищенные злоумышленниками деньги. Большая часть пострадавших — пенсионеры и студенты.

В большинстве случаев обманутые люди даже не пытаются скрыться с места правонарушения, полагая, что сотрудничают с правоохранительными органами и помогают им в разоблачении неких преступников.

Президент России Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, призвал граждан прекращать телефонный разговор с незнакомцами сразу же, как только речь заходит о деньгах. Он также выступил за ужесточение ответственности для тех, кто помогает телефонным мошенникам.