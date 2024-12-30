Белгород, 30 декабря, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков почтил память жителей Белгорода, погибших год назад в результате обстрела со стороны Украины. Соответствующее видеообращение он опубликовал 30 декабря в Telegram-канале.

Валерий Шарифулин/ТАСС Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

«Тридцатое декабря навсегда останется в нашем сердце. Ровно год назад наша жизнь разделилась на до и после. Мы всегда будем помнить тех, кто погиб», — заявил Гладков.

Глава региона отметил, что люди, получившие тогда серьёзные ранения, проходят реабилитацию. Им всегда будут стараться помочь, заверил он.

Трагедия объединила всех в одну большую семью, где «каждый за каждого». Всё делается для того, чтобы приблизить новую великую победу, подчеркнул Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, днём 30 декабря 2023 года Белгород подвергся обстрелу. Согласно официальным данным, объявленным вечером 1 января, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, в том числе пятеро детей. Пострадали 109 человек.