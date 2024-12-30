Братислава, 30 декабря, 2024, 08:36 — ИА Регнум. Украине придётся отказаться от части своей территории. Такое мнение высказал министр обороны Словакии Роберт Калиняк 30 декабря в интервью телеканалу te3.

РИА Новости

По его словам, на это указывает нынешняя реальность.

Глава оборонного ведомства напомнил, что у Украины самая протяжённая граница с Россией, и Киеву об этом не стоит забывать.

«Вполне вероятно, что Украина не осознаёт, что никогда не будет размещаться между Германией и Швейцарией, но всегда будет иметь самую большую границу с Российской Федерацией», — подчеркнул Калиняк.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Словакии Роберт Фицо 28 декабря заявил, что Украина заплатит своими территориями и присутствием военных иностранных государств за «западную авантюру». По его мнению, киевский режим приближает свою страну к катастрофе, а позиции Украины на возможных мирных переговорах ухудшаются с каждым днём.

Британская газета The Guardian написала, что ноябрь 2024 года стал для Украины худшим месяцем с сентября 2022 года. По данным издания, за этот период Киев утратил территорию размером 1202 км², что примерно равно площади Нью-Йорка — 1223 км². Кроме того, контроль России над фронтовыми участками увеличился с 17,4% до 17,9% за год, а большая часть занятых российской армией территорий приходится на Донецкую Народную Республику.

Глава Генштаба Валерий Герасимов 18 декабря сообщил, что потери ВСУ с начала специальной военной операции достигли почти 1 млн человек убитыми и ранеными. Также, указал он, за год российские бойцы освободили более 190 населённых пунктов. Под контроль ВС РФ перешло около 4,5 тыс. кв. м территории.

Президент России Владимир Путин 26 декабря заявил, что Россия стремится к завершению конфликта на Украине, а не к его заморозке. Российский лидер также подчеркнул, что Москва всегда была готова к переговорам по Украине, но Киев сам отказался от такого варианта. Глава государства напомнил, что в Стамбуле в июле 2022 года были достигнуты договорённости с украинской стороной. Но киевский режим под влиянием бывшего главы британского правительства Бориса Джонсона отказался от них.