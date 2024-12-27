Братислава, 28 декабря, 2024, 01:43 — ИА Регнум. Украина заплатит своими территориями и присутствием военных иностранных государств за «западную авантюру». Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

ИА Регнум Роберт Фицо

«Украина заплатит за эту западную авантюру огромную цену в виде потери территории и присутствия иностранных войск», — заявил Фицо в видеосообщении, размещённом в соцсетях.

По его мнению, киевский режим приближает свою страну к катастрофе, а позиции Украины на возможных мирных переговорах ухудшаются с каждым днём.

Как передавало ИА Регнум, в этом же обращении Фицо ответил главе киевского режима Владимиру Зеленскому на его хамство и заявил, что не является его слугой, который обязан только помогать Украине. Премьер Словакии отметил, что на Зеленского оказывают давление, а киевскому режиму по корыстным политическим причинам Запад даёт практически всё, что у него попросят.

14 июня президент Владимир Путин в ходе встречи с руководством Министерства иностранных дел заявил, что сейчас истинными хозяевами Украины являются западные элиты, а не народ этой страны. Как отметил президент, кризис на Украине готовил и спровоцировал Запад, который теперь делает всё для того, чтобы он бесконечно затягивался и при этом ослаблял, взаимно ожесточал народы двух стран.