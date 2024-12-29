Орел, 29 декабря, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили ещё один украинский беспилотник в Орловской области. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, информации о повреждениях и пострадавших в результате попытки украинских военных совершить атаку не поступало. Также на месте падения дрона провели работы специалисты из оперативных служб.

«Снова благодарим наших защитников, несущих доблестную службу на страже мира и порядка. Спасибо, наши герои!» — написал орловский губернатор в своём Telegram-канале.

Попытка совершить атаку на регион стала второй за день. Несколькими часами ранее украинские силы также попытались атаковать Орловскую область с помощью беспилотного летательного аппарата, однако дрон был сбит силами противовоздушной обороны (ПВО). В результате инцидента также не поступало информации о каких-либо повреждениях или пострадавших.

«Даже в канун Нового года противник бесчеловечно атакует мирное население России. Огромная благодарность нашим защитникам, которые охраняют наш покой и безопасность. Победа будет за нами!» — отмечается в публикации Клычкова.

Ранее в этот же день, 29 декабря, средства ПВО России сбили два украинских дрона над Ростовской областью. В результате атаки никто не пострадал, однако незначительные повреждения получили постройки на территории локомотивного депо в Сальске.

Кроме того, за сутки украинские формирования атаковали 21 населённый пункт в Белгородской области. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате пострадал водитель грузового автомобиля в районе села Безымено.