Ростов-на-Дону, 29 декабря, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) над Ростовской областью. Об этом 29 декабря сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА Регнум

«Около полудня в Усть-Донецком районе сбит вражеский БПЛА. Последствия на земле уточняются», — написал он в Telegram-канале.

По предварительно информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Средства ПВО продолжают работу, подчеркнул Слюсарь.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 28 декабря над Ростовской областью средства ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили и уничтожили 17 украинских дронов. Пострадавших и разрушений на земле в результате атак не было.

В тот же период силы ПВО перехватили и уничтожили в пригороде Воронежа и нескольких районах области более 10 украинских беспилотников. При падении обломков дронов в одном из районов региона произошёл обрыв контактной сети на железной дороге, в связи с чем временно было нарушено движение поездов на перегоне Пухово — Евдаково.