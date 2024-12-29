Ростов-на-Дону, 29 декабря, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) повредили постройки на территории локомотивного депо в Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале 29 декабря.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Сальске в результате атаки БПЛА получили незначительные повреждения постройки на территории локомотивного депо, выбиты стёкла. Возгорание на месте падения БПЛА отсутствует. По предварительным данным, никто из людей не пострадал», — говорится в заявлении.

Слюсарь также уточнил, что всего в небе над территорией района были сбиты два беспилотника, второй, предварительно, повреждений не нанёс.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 28 декабря над Ростовской областью средства ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили и уничтожили 17 украинских дронов. Пострадавших и разрушений на земле в результате атак не было.

В тот же период силы ПВО перехватили и уничтожили в пригороде Воронежа и нескольких районах области более 10 украинских беспилотников. При падении обломков дронов в одном из районов региона произошёл обрыв контактной сети на железной дороге, в связи с чем временно было нарушено движение поездов на перегоне Пухово — Евдаково.