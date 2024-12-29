Белгород, 29 декабря, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки атаковали 21 населённый пункт Белгородской области, в результате чего один человек получил ранение. Об этом 29 декабря сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Павел Колядин/ТАСС

Отмечается, что ВСУ нанесли удар по хуторам Нижние Мельницы, Фироновка, Мухин и Панков, посёлкам Горьковский, Совхозный, Малиновка, сёлам Безымено, Козинка, Новостроевка-Вторая, Пороз, Сподарюшино, Вязовое, Колотиловка, Поповка, Муром, Красный Хутор, Отрадное, Черемошное, Щетиновка и по городу Шебекино. Повреждены частные дома, машины, линии электропередачи и объект связи.

«В районе села Безымено в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранен водитель грузового автомобиля. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается. Грузовой автомобиль повреждён», — говорится в публикации.

Как передавало ИА Регнум, утром в воскресенье боевики украинских формирований убили 12 жителей города Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР) около единственной скважины с водой.

28 декабря в Горловке ДНР в результате атак со стороны ВСУ за сутки были ранены как минимум восемь мирных жителей. Ночью при обстреле один человек погиб при атаке украинского беспилотника.