Минск, 29 декабря, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя рекомендации госдепа США покинуть республику американским гражданам, заявил, что Минск не переживает по этому поводу. Его слова привёл журналист Павел Зарубин в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Мы не переживаем, у нас американцев практически нет. Мы никого не держим в Белоруссии, пусть находятся у нас, а нет — значит нет», — заявил Лукашенко.

По словам главы государства, число граждан США в стране маленькое — это порядка 0,2% от всего населения государства. Он также отметил, что Вашингтон уже целый год просит увеличить штат в посольстве Белоруссии до 100 человек.

Как передавало ИА Регнум, госдепартамент США 23 декабря призвал американских граждан воздержаться от поездок в Белоруссию, а тех, кто находится в стране, покинуть её. Американское внешнеполитическое ведомство заявило, что в стране якобы велика вероятность задержаний из-за возможных беспорядков.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 25 декабря назвала заявление госдепа провокацией для нагнетания напряжённости в Белоруссии. Она отметила, что подобные заявления Вашингтон делает в преддверии выборов в странах, которые ему не подчиняются.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 26 ноября также уточнил, что западные спецслужбы планируют в Белоруссии дестабилизацию обстановки перед президентскими выборами.