Красноярск, 29 декабря, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Погибшим в селе Красная Сопка Красноярского края детям более 10 часов непрерывно поступало в организм токсичное вещество. Об этом в субботу, 29 декабря, заявил руководитель управления криминалистики ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасии Артём Кротов.

Дмитрий Мармышев/ТАСС Похороны погибших от отравления детей в Красноярском крае

«Установлено постоянное и непрерывное поступление в организм детей токсического средства несколькими путями и возможность токсического воздействия в течение длительного времени. [Это] всё время пребывания в квартире после обработки, вплоть до момента убытия в лечебное учреждение и начала детоксикационной терапии, то есть более 10–13 часов», — рассказал он ТАСС.

Кротов отметил, что яд мог попасть в организм детей через органы дыхания, через кожу и слизистые при соприкосновении с осевшими на одежде, мебели, игрушках и постельном белье ядовитыми веществами и при употреблении воды и пищи с частичками яда.

В рамках расследования уголовного дела о гибели детей проведено четыре комиссионные судебно-медицинские экспертизы.

Как передавало ИА Регнум, 21 сентября семью с четырьмя детьми — шести, 11,12 и 13 лет — госпитализировали с признаками сильного отравления неизвестным веществом. В медучреждении, несмотря на усилия врачей, детей спасти не удалось. Родителей погибших выписали, на момент отравления женщина находилась на девятом месяце беременности, ребёнка удалось сохранить. Похороны четверых детей прошли 30 сентября.

Судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что смерть детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия. Следователи уточнили, что причиной гибели несовершеннолетних является попадание яда через еду и игрушки в организм.

Отец погибших детей признал свою вину. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).