Назаровский район, Красноярский край, 30 сентября, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Похороны четверых детей, погибших после отравления в селе Красная Сопка в Красноярском крае, прошли 30 сентября, передаёт ИА Регнум.

Дмитрий Мармышев/ТАСС

Проститься с усопшими пришли их родственники. На видео с места похорон видно, что многие из них плакали над гробами.

Семья из Красной Сопки поступила в больницу с признаками отравления 21 сентября. Родители выжили, а дети в возрасте шести, 11, 12 и 13 лет скончались. Отец и мать рассказали, что всем стало плохо накануне вечером после ужина.

Сначала следователи предположили, что семья отравилась продуктами питания, но в еде не обнаружили опасного содержимого. Экспертиза показала, что в анализах пострадавших находится вещество, входящее в состав инсектицида (средства для уничтожения насекомых). Следователи назвали приоритетной версию отравления этим средством.

Отец семейства сообщил, что обработал дом дихлофосом. Семья в это время на два часа выходила на улицу, в жилье оставалась открытой форточка. Мужчина признался, что не стал дополнительно проветривать помещение, так как запаха почти не осталось. Он также был единственным, кто выпил таблетку от отравления, когда всем в семье стало плохо.

СМИ сообщили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела против отца семейства. В следственном управлении СК России по Красноярскому краю сообщили, что решение о новом деле примут после получения всех заключений экспертиз.

Следователи изъяли для исследований образцы продукции завода, изготовившего дихлофос, которым отравилась семья под Красноярском. Также они допросили представителя предприятия.

Родителей погибших детей выписали из больницы 25 сентября. Женщине смогли сохранить беременность. Родственники откладывали похороны, дожидаясь, чтобы мать и отец смогли на них присутствовать.