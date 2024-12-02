Назаровский район, Красноярский край, 2 декабря, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Дихлофос, которым насмерть отравились четверо детей в Красноярском крае, применялся неправильно и попал в том числе на еду и игрушки. Об этом 2 декабря сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России.

Lantyukhov Sergey/Global Look Press

По его словам, глава семейства распылял дихлофос по всему дому. Яд попал в организм детей через еду, бытовые предметы и одежду, в результате вдыхания из воздуха и контакта с игрушками.

«У нас есть мнение такое, что неправильное использование дихлофоса, нарушение требований его эксплуатации и стало причиной смерти, то есть причиной отравления и последующей смерти детей», — сказал представитель ведомства «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, ранее в краевом управлении СК назвали причиной смерти четырёх детей в селе Красная Сопка Назаровского района острое отравление инсектицидами системного действия. К такому выводу специалисты пришли на основании результатов комиссионной судебно-медицинской экспертизы.

Производитель бытовой химии «Сибиар» удалил с сайта информацию о дихлофосе «Варан. Без запаха», которым, согласно заявлению СК, отравились дети. По информации ИА Регнум, собственник и генеральный директор компании «Сибиар» — 75-летний депутат Законодательного собрания Новосибирской области Виктор Кушнир. Компания годами держится в лидерах на рынке дезинфекторов.

Утром 21 сентября родители и четверо детей в возрасте шести, 11, 12 и 13 лет, накануне ужинавшие курицей и пельменями, почувствовали себя плохо. После обращения к медикам членов семьи поместили в больницу. Двое детей скончались в тот же день, ещё двое — в последующие два дня. Врачи сохранили беременность матери, в ноябре она родила здорового мальчика.

По факту смерти детей СК возбудил уголовное дело. В ходе расследования отравление инсектицидами стало приоритетной версией произошедшего, версия об отравлении продуктами питания не подтвердилась. Следы яда нашли на посуде, из которой ели дети, также в доме выявили проблемы с вентиляцией.