Красноярск, 2 декабря, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Причиной смерти четырех детей в семье в селе Красная Сопка Красноярского края стало отравление инсектицидами. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе регионального главного следственного управления СК.

Sledcom.ru

Такие выводы сделали на основании результатов комиссионной судебно-медицинской экспертизы.

«Согласно заключению экспертов, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия», ― говорится в сообщении следственного ведомства в Telegram-канале.

ИА Регнум сообщало, что 21 сентября семью с четырьмя детьми6,11,12 и 13 лет госпитализировали с признаками сильного отравления неизвестным веществом. В медучреждении, несмотря на усилия врачей, детей спасти не удалось. Родителей погибших выписали, на момент отравления женщина находилась на девятом месяце беременности, ребёнка удалось сохранить. Похороны четверых детей прошли 30 сентября.

Сначала следователи предположили, что семья отравилась продуктами питания, но в еде не обнаружили опасного содержимого. Экспертиза показала, что в анализах пострадавших находится вещество, входящее в состав средства для уничтожения насекомых. Следователи назвали приоритетной версию отравления этим средством. Проведённая экспертиза обнаружила следы инсектицида на посуде из дома под Красноярском, где погибли четыре ребёнка.