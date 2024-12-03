Москва, 3 декабря, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Отец четверых детей, погибших от отравления инсектицидами в селе Красная Сопка Красноярского края, признал свою вину. Об этом 3 декабря сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Кадр из видео

Кадры допроса опубликованы в Telegram-канале следственного ведомства. Следователь разъяснила, что подозреваемому предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

На вопрос о том, признаёт ли мужчина вину в инкриминируемом преступлении, он ответил положительно. Также обвиняемый согласился давать показания.

По версии следователей, вечером 20 сентября мужчина обработал квартиру в своём частном дома от насекомых дихлофосом. При распылении инсектицида он не выполнил рекомендации о защитных мерах ― не проветрил помещение, не провёл влажную уборку поверхностей. После этого отец впустил домой детей, позвав ужинать.

Утром 21 сентября вся семья, в том числе четверо несовершеннолетних, почувствовали резкое ухудшение состояния здоровья, у всех были признаки кишечного расстройства. После обращения в местную амбулаторию пострадавших госпитализировали.

Как сообщало ИА Регнум, в результате отравления 21 сентября скончалась шестилетняя девочка и 13-летний мальчик, на следующий день умерла 11-летняя девочка, затем 12-летняя девочка.

Судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что смерть детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия. Следователи уточнили, что причиной гибели несовершеннолетних является попадание через еду и игрушки в организм яда.

Производитель бытовой химии «Сибиар» удалил с сайта информацию о дихлофосе «Варан. Без запаха», которым, согласно заявлению СК, отравились дети. По информации ИА Регнум, собственник и генеральный директор компании «Сибиар» — 75-летний депутат Законодательного собрания Новосибирской области Виктор Кушнир. Компания годами держится в лидерах на рынке дезинфекторов.