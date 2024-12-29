Красноярск, 29 декабря, 2024, 07:59 — ИА Регнум. Погибшим от отравления четверым детям в селе Красная Сопка Красноярского края более десяти часов непрерывно поступало в организм токсичное вещество. Об этом 29 декабря сообщил руководитель управления криминалистики ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасии Артём Кротов.

ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасии Сотрудник Следственного комитета у дома, где от отравления погибли четверо детей

«Установлено постоянное и непрерывное поступление в организм детей токсического средства несколькими путями и возможность токсического воздействия в течение длительного времени. [Это] всё время пребывания в квартире после обработки, вплоть до момента убытия в лечебное учреждение и начала детоксикационной терапии, то есть более 10–13 часов», — рассказал Кротов в беседе с ТАСС.

Эксперт-криминалист пояснил, что токсин мог попасть в организм детей несколькими путями: через органы дыхания, через кожу и слизистые при соприкосновении с осевшими на одежде, мебели, игрушках и постельном белье ядовитыми веществами и при употреблении воды и пищи с частичками яда.

Кротов уточнил, что в рамках расследования уголовного дела о гибели детей проведено четыре комиссионные судебно-медицинские экспертизы. В состав комиссии входили десять специалистов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что отец детей, погибших от отравления в селе Красная Сопка Красноярского края, признал свою вину. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

21 сентября семью с четырьмя детьми шести, 11,12 и 13 лет госпитализировали с признаками сильного отравления неизвестным веществом. В медучреждении, несмотря на усилия врачей, детей спасти не удалось. Родителей погибших выписали, на момент отравления женщина находилась на девятом месяце беременности, ребёнка удалось сохранить. Похороны четверых детей прошли 30 сентября.

Судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что смерть детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия. Следователи уточнили, что причиной гибели несовершеннолетних является попадание яда через еду и игрушки в организм.