Москва, 29 декабря, 2024, 07:08 — ИА Регнум. Россия окажет решительный отпор в виде военно-технических контрмер в случае, если США и Североатлантический альянс (НАТО) создадут для РФ новые ракетные угрозы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

«В случае создания новых ракетных угроз противники получат решительный отпор в виде военно-технических контрмер. В свою очередь гипотетические шаги по формированию приемлемых условий для равноправного диалога будут приняты во внимание», — приводит «РИА Новости» слова министра.

Как отметил Лавров, Москва заинтересована лишь в комплексной работе по снижению конфликтного потенциала с устранением причин противоречий в области безопасности. В качестве примера глава дипведомства привёл расширение НАТО на восток, которое спровоцировало вооружённый конфликт на Украине и представляет угрозу безопасности РФ.

«Вопросы контроля над вооружениями гипотетически также могли бы обсуждаться, но лишь в качестве одного из элементов более широкой повестки дня», — добавил министр.

Как передавало ИА Регнум, 22 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда будет отвечать на любой вызов в случае эскалации ситуации. Глава государства отметил, что противники страны сейчас обостряют обстановку. Путин выразил уверенность, что когда противники поймут эту позицию России, то они осознают необходимость поиска компромиссов. Президент подчеркнул, что РФ готова к подобному диалогу, но без ущерба для наших интересов.

16 декабря Путин заявил, что США поощряют эскалацию конфликта на Украине, отправляя туда наёмников и советников. Он уточнил, что в стремлении ослабить Россию Соединённые Штаты продолжают направлять оружие и деньги фактически нелегитимному правящему режиму в Киеве.

21 декабря подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис, комментируя удары беспилотников ВСУ по Казани, отметил, что атаки с использованием дронов и дальнобойных ракет на российские города, находящиеся далеко от линии военного конфликта, не имеют никакого смысла, бесполезны и неспособны что-либо изменить. По его словам, подобные нападения не направлены на какие-либо военные объекты или критическую инфраструктуру РФ, а имеют лишь одну цель — повысить градус эскалации.