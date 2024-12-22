Вашингтон, 22 декабря, 2024, 06:25 — ИА Регнум. Удары украинской армии беспилотниками и дальнобойными ракетами по российским городам, находящимся далеко от линии военного конфликта, не имеют никакого смысла, бесполезны и не способны что-либо изменить. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала Deep Dive, комментируя удары ВСУ 21 декабря по Казани.

ИА Регнум Зеленский, кладбище

По словам офицера, подобные атаки не направлены на какие-либо военные объекты или критическую инфраструктуру России, а имеют лишь одно предназначение — повысить градус эскалации. Дэвис подчеркнул, что убеждён в том, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому не удастся добиться желаемых результатов, потому как не в состоянии выдержать прямую конкуренцию с Россией.

«Он не может участвовать в конфликте лицом к лицу с Россией и выйти победителем. Украине будет только хуже. Зеленский своими действиями пытается разворотить улей палкой», — считает американский эксперт.

Дэниел Дэвис также сказал, что уже сложно понять, что делает киевский режим, чего элиты хотят добиться.

Как сообщало ИА Регнум, утром 21 декабря Казань подверглась массированной атаке украинских БПЛА. В трёх районах города начались пожары. Всего было зафиксировано восемь атак беспилотников.

Украинские удары беспилотниками по жилым домам в Казани не останутся без ответа со стороны России, заявил член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

20 декабря Вооружённые силы Украины атаковали ракетами Рыльск. Было зафиксировано около 15 прилётов. Во время атаки противника российские силы противовоздушной обороны сбили несколько ракет, выпущенных из установки реактивной системы залпового огня HIMARS.

Жители курского села Плёхово подтвердили, что украинские формирования расстреливали мирных граждан во время атаки, написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.