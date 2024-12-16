Москва, 16 декабря, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Вашингтон поощряет эскалацию конфликта на Украине, отправляя туда наёмников и советников, заявил 16 ноября президент России Владимир Путин.

Andreas Arnold/Global Look Press

Российский лидер отметил, что в стремлении ослабить Россию США продолжают направлять оружие и деньги фактически нелегитимному правящему режиму в Киеве.

«Отправляют наёмников и военных советников и тем самым поощряют дальнейшую эскалацию конфликта», — сказал глава государства на заседании коллегии Минобороны РФ.

Запад доводит Россию до красной черты, когда реакция российской стороны неизбежна, после чего используют эту реакцию, чтобы подтвердить свою версию российской агрессии, добавил Путин.

Кроме того, российский президент заявил, что устремления членов Североатлантического альянса уже давно вышли за пределы их исторической зоны ответственности.

Как передавало ИА Регнум, в октябре Владимир Путин напомнил, что в случае эскалации военного конфликта западными странами Россия ответит решительно и зеркально.

Он добавил, что восемь лет Запад обманывал Россию, ссылаясь на Минские договорённости. На деле же это время использовалось для вооружения киевского режима, о чём заявляли сами же западные лидеры, заключил президент.