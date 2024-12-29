Сеул, 29 декабря, 2024, 05:45 — ИА Регнум. Число погибших при крушении самолёта в международном аэропорту Муан в Республике Корея выросло до 47. Об этом 29 декабря сообщает агентство Yonhap.

Gadini

По данным властей, спасти удалось двоих человек, пишет агентство.

Как передавало ИА Регнум, пассажирский самолёт, на борту которого находились как минимум 175 человек, врезался в стену ограждения при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее. Трагедия произошла утром, в 09:07 по местному времени (03:07 мск). Пожар, возникший при столкновении самолёта с ограждением, удалось ликвидировать. На месте идут поисково-спасательные работы.

Как сообщает агентство Yonhap, по оценкам экстренных служб, посадочные механизмы авиалайнера не сработали из-за столкновения с птицами. Агентство также уточнило, что среди пассажиров — 173 гражданина Республики Корея и двое подданных Таиланда.