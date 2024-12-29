Сеул, 29 декабря, 2024, 04:51 — ИА Регнум. Причиной авиакатастрофы в международном аэропорту Муан в Южной Корее могло стать столкновение с птицами. Об этом 29 декабря сообщает агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Пассажирский авиалайнер, прибывший в аэропорт Муан в провинции Чолла-Намдо в Южной Корее из Бангкока (Таиланд), при посадке врезался во внешнее ограждение и загорелся. На борту самолёта находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа, по меньшей мере 28 человек погибли.

По оценкам экстренных служб, посадочные механизмы авиалайнера не сработали из-за столкновения со стаей птиц.

По данным агентства News1, спасены как минимум два человека. Пожарным удалось ликвидировать возгорание, сотрудники экстренных служб ведут поисково-спасательные работы в хвостовой части самолета.

Исполняющий обязанности президента Республики Корея вице-премьер Чхве Сан Мок распорядился принять все необходимые меры в связи с трагедией.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пассажирский самолёт, на борту которого находились как минимум 175 человек, врезался в стену ограждения при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее. Сообщалось о 23 погибших в результате трагедии.