Южная Корея, 29 декабря, 2024, 04:11 — ИА Регнум. Пассажирский самолет, на борту которого находились 175 человек, врезался в стену ограждения при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее. Об этом 29 декабря сообщило Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Самолёт Boeing 737 авиакомпании Jeju Air Flight, рейс 7C2216, вылетел из Бангкока (Таиланд) в Муан (Южная Корея), на его борту находилось 175 пассажиров и членов экипажа. Около 09:07 по местному времени воздушное судно при заходе на посадку в международном аэропорту Муан в провинции Чолла-Намдо, отклонилось от взлетно-посадочной полосы и врезалось во внешнюю стену ограждения.

По предварительным данным, в результате инцидента погибли 23 человека. На месте инцидента работают пожарные службы и полиция, точное количество пострадавших устанавливается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 25 декабря пассажирский лайнер «Азербайджанских авиалиний» потерпел крушение в аэропорту Актау. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек и выжили 29, в том числе трое детей. На борту самолёта находились 16 россиян, девятерым из которых удалось спастись.

Компания-владелец воздушного судна 27 декабря сообщила первые результаты расследования, согласно которым самолёт упал в результате физического и технического внешнего вмешательства. Глава минтранса Азербайджана Рашад Набиев отметил, что к такому выводу пришли эксперты, которые изучили обломки самолёта и различные показания свидетелей.

28 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что самолёт перед крушением попал под внешнее воздействие в воздушном пространстве РФ. Путин принёс извинения за то, что инцидент с бортом произошёл над российской территорией.