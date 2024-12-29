Москва, 29 декабря, 2024, 04:43 — ИА Регнум. Анонсированные властями Азербайджана ограничения на пребывание граждан РФ в стране являются правом Баку. Об этом 28 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Право Баку», — приводят слова Захаровой «Ведомости».

28 декабря в пресс-службе МИД Азербайджана сообщили, что власти собираются изменить правила временного пребывания граждан РФ на своей территории в ближайшие дни. Глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана Айхан Гаджизаде пояснил, что Баку исходит из принципов «паритета и взаимности», а ограничения связаны с «применяемыми российской стороной новыми правилами» по срокам пребывания иностранцев в РФ.

Отмечалось, что изменения введут на фоне новых правил пребывания иностранных граждан, въезжающих на территории России без виз. Так, с 1 января 2025 года они смогут находится 90 дней в течение года, хотя раньше этот срок составлял 90 дней в течение 180 дней.

Как передавало ИА Регнум, Министерство иностранных дел РФ 26 декабря сообщило, что временное нахождение иностранных граждан в России с 2025 года сократится до 90 суток. В министерстве отметили, что нововведения распространяются исключительно на иностранцев, которые приезжают в Россию без визы. В других случаях условия нахождения иностранного гражданина определяются его визой.

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, заявил, что правительство России должно уделить больше внимания вопросам миграции. По его словам, иностранные граждане, приезжающие в Россию, должны уважать её традиции, а правоохранительные органы должны за этим следить.