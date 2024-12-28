Баку, 28 декабря, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Власти Азербайджана собираются изменить правила временного пребывания граждан РФ на своей территории в ближайшие дни. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе МИД республики.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Новые правила, применяемые российской стороной, и ужесточение требований, связанных со сроками пребывания в стране, рассматриваются в первую очередь в контексте прав наших граждан. Как и во всех внешнеполитических вопросах, азербайджанская сторона в вопросах временного пребывания и миграции будет исходить из принципов паритета и взаимности», — сказал глава пресс-службы азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде.

Отмечается, что изменения введут на фоне новых правил пребывания иностранных граждан, въезжающих на территории России без виз. Так, с 1 января 2025 года они смогут находится 90 дней в течение года, хотя раньше этот срок составлял 90 в течение 180 дней.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, заявил, что правительство России должно уделить больше внимания вопросам миграции. По его словам, иностранные граждане, приезжающие в Россию, должны уважать её традиции, а правоохранительные органы должны за этим следить.

Он также отметил, что если миграция неизбежна, то нужно готовить людей к этому процессу. В этом должны участвовать партнёры России, прежде всего страны Центральной Азии. Там необходимо развивать сеть русских школ, обучать людей, которые собираются работать в России, с её традициями, с культурой, законодательством.