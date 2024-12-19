Москва, 19 декабря, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Правительство России должно уделить больше внимания вопросам миграции, заявил президент Владимир Путин 19 декабря в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Он отметил, что нет необходимости в создании отдельного ведомства по вопросам миграции, но надо укреплять такую структуру в рамках МВД.

По его словам, иностранные граждане, приезжающие в Россию, должны уважать её традиции, а правоохранительные органы должны за этим следить. Если миграция неизбежна, но нужно готовить людей к этому процессу. В этом должны участвовать партнёры России, прежде всего, страны Центральной Азии. Там необходимо развивать сеть русских школ, обучать людей, которые собираются работать в России, с её традициями, с культурой, законодательством.

«Ну и, конечно, ужесточать требование к тем [людям], которые находятся на нашей территории, требование к тому, чтобы они уважали людей, в среде которых они появляются и живут. И это, конечно, дело правоохранительных органов», — сказал Путин.

новость дополняется