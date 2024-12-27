Москва, 27 декабря, 2024, 07:16 — ИА Регнум. Временное нахождение иностранных граждан в России с 2025 года сократится до 90 суток. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ, опубликованном 26 декабря на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«1 января 2025 г. вступают в силу п. 2 ст. 7 и п. 3 ст. 11 Федерального закона от 8 августа 2024 г. № 260-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которыми срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течение одного календарного года», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В министерстве отметили, что нововведения распространяются исключительно на иностранцев, которые приезжают в Россию без визы. В других случаях условия нахождения иностранного гражданина определяются его визой.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, заявил, что правительство России должно уделить больше внимания вопросам миграции. Он отметил, что нет необходимости в создании отдельного ведомства по вопросам миграции, но надо укреплять такую структуру в рамках МВД. По его словам, иностранные граждане, приезжающие в Россию, должны уважать её традиции, а правоохранительные органы должны за этим следить. Если миграция неизбежна, то нужно готовить людей к этому процессу. В этом должны участвовать партнёры России, прежде всего страны Центральной Азии. Там необходимо развивать сеть русских школ, обучать людей, которые собираются работать в России, с её традициями, с культурой, законодательством.