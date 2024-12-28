Грозный, 28 декабря, 2024, 20:48 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл в Грозном совещание, посвящённое расследованию причин крушения пассажирского самолёта Azerbaijan Airlines («Азербайджанские авиалинии») в казахстанском Актау. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба СК.

СК России

«Ему доложено о расследовании обстоятельств крушения самолёта «Азербайджанских авиалиний» в районе города Актау», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Также была создала следственно-оперативная группа, в которую включили следователей, криминалистов и экспертов, у которых есть опыт расследования авиакатастроф. Ведомство подчеркнуло, что принимаются все необходимы меры, чтобы установить причины катастрофы.

Как передавало ИА Регнум, в Актау в расследовании причин падения самолёта в том числе участвуют двое специалистов из России. Всего к работе комиссии привлекут 17 международных экспертов.

28 декабря президент республики Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что самолёт перед крушением попал под внешнее воздействие в воздушном пространстве РФ. Путин принёс извинения за то, что инцидент с бортом произошёл над российской территорией.

Катастрофа в Актау произошла 25 декабря. При крушении самолёта погибли 38 человек. На борту были 16 россиян, из них выжили девять. Лайнер летел из Баку в Грозный, но не смог приземлиться из-за введения в аэропорту плана «Ковёр» и отправился в Казахстан.