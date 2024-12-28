Москва, 28 декабря, 2024, 14:29 — ИА Регнум. В Госдуму планируется внести законопроект о выплате 10 тыс. рублей гражданам старше 70 лет на приобретение топлива для отопления жилья. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе партии «Справедливая Россия — За правду».

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Председатель партии Сергей Миронов предложил установить такую выплату для россиян старше 70 лет, проживающих в населённых пунктах без центрального отопления. Выплата будет единоразовая, на полученные деньги пенсионер сможет купить печное топливо.

«По данным Росстата, проблема нехватки тепла в жилье является четвёртой по значимости бытовой проблемой в нашей стране», — процитировал Миронова ТАСС.

Авторы инициативы предлагают внести в закон «О государственной социальной помощи» новую статью о социальной выплате на приобретение топлива для обогрева жилья.

Правом устанавливать правила осуществления такой выплаты предлагается наделить Минтруд России. Деньги будут выделяться из федерального бюджета за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых из Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа президент РФ Владимир Путин подписал закон о ежемесячной прибавке к пенсии для пенсионеров в возрасте от 80 лет и инвалидов I группы.

В начале декабря в Госдуме предложили ввести разовую выплату «Новогодний семейный бюджет» для тех семей с детьми, у которых доход ниже прожиточного минимума, а также для одиноких родителей и пенсионеров. Как отметил вице-спикер ГД Борис Чернышов (ЛДПР), часть неизрасходованных средств по итогам 2024 года можно направить на разовую выплату в размере 10 тыс. рублей определённым категориям граждан.