Москва, 5 декабря, 2024, 03:00 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой, предложив ввести разовую выплату «Новогодний семейный бюджет» для семей с детьми, в которых доход ниже прожиточного минимума, одиноких родителей и пенсионеров. Об этом сообщило «РИА Новости».

Алексей Колчин, ИА REGNUM С Новым годом!

Инициатор пояснил, что в рамках механизма перераспределения бюджета часть неизрасходованных средств по итогам 2024 года может быть направлена на разовую выплату в размере 10 тыс. рублей определённым категориям граждан.

По итогам 2023 года неиспользованная сумма составила 603,5 млрд рублей.

«Инициатива, которую мы называем «Новогодний семейный бюджет», — это ответ на многочисленные обращения граждан, которые особенно часто поступают в преддверии праздников», — добавил Чернышов.

В условиях роста цен подготовка к празднику становится испытанием для семей с низкими доходами, одиноких родителей и пенсионеров, пояснил депутат инициативу выплат.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 января 2025 года минимальная пенсия с городской доплатой составит 25 850 рублей в месяц, информировал мэр Москвы Сергей Собянин. Собянин уточнил, что будут также увеличены единовременные и ежемесячные социальные выплаты, среди которых выплаты многодетным семьям, детям и родителям погибших военнослужащих, семьям, воспитывающим детей с инвалидностью или инвалидов с детства, студенческим и приëмным семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ветеранам Великой Отечественной войны, участникам обороны Москвы и другим льготным категориям.

По данным Социального фонда РФ, пенсионные выплаты с учётом индексации часть пенсионеров получит уже в декабре 2024 года. Это касается граждан, у которых по графику выплаты приходятся на начало месяца. Остальные пенсионеры получат индексированные выплаты в январе 2025 года.