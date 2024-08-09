Москва, 9 августа, 2024, 08:24 — ИА Регнум. Закон о ежемесячной прибавке к пенсии для пенсионеров в возрасте от 80 лет и инвалидов I группы подписал президент России Владимир Путин. Документ 9 августа разметили на сайте официального опубликования правовых актов.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Согласно принятому закону, доплату в размере 1200 руб с учётом ежегодной индексации каждый месяц будут получать пенсионеры от 80 лет и инвалиды I группы, исключая инвалидов с детства, к пенсии которых назначена выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном

При этом, в случае получения двух таких пенсий, надбавку будут выплачивать только к одной из них. Такая выплата будет назначаться в беззаявительном порядке, и её также будут повышать на районный коэффициент.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля Государственная дума одобрила поправку в закон о ежемесячной индексируемой надбавке к пенсии в размере 1,2 тыс. рублей для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы. До этого законопроект поддержал профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская 4 августа сообщила, что по состоянию на начало апреля средняя пенсия в России составляла 20 941 рубль: у работающих пенсионеров — 17 484 рубля, а у неработающих — 21 751 рубль. При этом работающих пенсионеров в стране 18,99%.