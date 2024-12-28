Москва, 28 декабря, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Есть много стран, которые предлагают стать площадкой для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, но претендовать на эту роль могут государства с нейтральной позицией. С таким заявлением 28 декабря выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Roman Naumov/Global Look Press

Журналисты спросили его, является ли Словакия единственной страной, которая предложила стать посредником в разрешении кризиса.

«Нет, это не единственное предложение. Речь может зайти о странах, которые занимают нейтральную позицию и находятся в разнозначном диалоге как с Киевом, так и с Москвой. Таких стран достаточно много», — сообщил Песков.

Представитель Кремля добавил, что президент РФ Владимир Путин поддерживает конструктивные отношения с коллегами из государств, предлагающих помощь в урегулировании конфликта. Главное — выйти на траекторию мирного процесса, подчеркнул Песков.

Как передавало ИА Регнум, российский президент 26 декабря сообщил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву предложил свою страну в качестве площадки для переговоров по Украине, если до этого дойдёт дело. Путин отметил, что не против этого, а также указал на нейтральную позицию Братиславы в конфликте.

На следующий день Фицо подтвердил готовность Словакии стать посредником в переговорах по Украине. По его мнению, их можно провести на уровне министров или депутатов парламентов.