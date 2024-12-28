Москва, 28 декабря, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении механизма временного приостановления запрета деятельности террористической организации по решению суда. Соответствующий указ 28 декабря размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Kremlin Pool/Global Look Press

Согласно подписанным поправкам к закону «О противодействии терроризму», запрет на деятельность может быть приостановлен по решению суда на основании заявления генпрокурора РФ или его заместителя.

«Запрет деятельности организации, включённой в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими, может быть приостановлен… при наличии фактических данных о том, что такая организация после включения её в указанный список прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма», — уточняется в документе.

Кроме того, копия судебного решения в течение пяти дней со дня вступления в силу направляется в ФСБ для внесения изменений в список террористических организаций.

Однако отмечается, что решение суда о приостановке запрета на деятельность не может быть основанием для пересмотра вступивших в законную силу приговоров по уголовным делам, связанным с организацией.

Как передавало ИА Регнум, 10 декабря Госдума в первом чтении приняла законопроект об исключении движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из перечня запрещённых на территории России.

27 февраля нижняя палата парламента России в первом чтении приняла поправки к закону о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Отмечается, что изменения вводят ограничение максимальной суммы средств при разовом переводе без открытия счёта в банке до 100 тысяч рублей.