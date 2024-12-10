Москва, 10 декабря, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект об исключении движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из перечня запрещённых на территории России. Соответствующая пометка 10 декабря появилась в карточке документа.

( Наталья Селиверстова/РИА Новости

Согласно тексту законопроекта, временно снять запрет на деятельность организации, признанной в РФ террористической, можно будет при наличии фактической информации о том, что она прекратила пропагандировать, оправдывать и поддерживать терроризм или совершать преступления.

Запрет на деятельность будет снимать суд после рассмотрения соответствующего заявления от генпрокурора России или его заместителя. Предусмотрено, что статус запрещённой организации можно вернуть, если она возобновит террористическую деятельность.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что снятие статуса террористической организации с «Талибана» необходимо для развития контактов с руководством Афганистана. Представитель Кремля напомнил, что Россия намерена налаживать контакты с этой страной, к тому же она находится в соседнем регионе с Россией.

Днём ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время визита в Афганистан заявил о готовности России исключить «Талибан» из чёрного списка террористов. Он также сообщил о намерении Москвы активизировать сотрудничество с Кабулом для укрепления политических и экономических связей.