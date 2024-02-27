Москва, 27 февраля, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Государственная дума приняла в первом чтении проект закона, который вводит ограничение максимальной суммы средств при разовом переводе без открытия счёта в банке до 100 тысяч рублей. Об этом говорится на сайте Госдумы.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Соответствующие поправки вносятся в федеральные законы «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О национальной платежной системе».

В пояснительной записке указывается, что данные изменения в законодательство призваны снизить риски финансирования террористической деятельности, а также отмывания средств, полученных преступным путём.

Согласно действующему законодательству, денежные переводы по поручению физлица без открытия банковского счёта осуществляются при условии проведения упрощённой идентификации физического лица. Однако лимит при таких переводах отсутствует.

Так, с принятием новых изменений будет установлен лимит проведения упрощённой идентификации при переводе средств по поручению клиента-физлица без открытия банковского счёта в 100 тысяч рублей или аналогичной суммы в иностранной валюте.

В конце прошлого года правительственная комиссия одобрила законопроект Росфинмониторинга, согласно которому в России введут ограничения на переводы денежных средств при отсутствии банковского счёта. По новым правилам без открытия счёта граждане смогут перевести не более 100 тысяч рублей за один раз.

В конце декабря прошлого года директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец в беседе с ИА Регнум высказал мнение, что ограничения на переводы денежных средств без открытия счёта помогут бороться с уходом от налогообложения, а также спонсированием диверсионной и террористической деятельности.

Экономист Зубец отметил, что подобную меру необходимо было ввести уже давно. И особую актуальность она приобретает сейчас, во время спецоперации на Украине.

По его словам, подобная мера позволит бороться с другой актуальной в последнее время проблемой — попыткой безответственных граждан избежать налогообложения.

При этом эксперт признал, что мера отрицательно повлияет на свободное обращение с финансами. С одной стороны, гражданину станет сложнее перевести деньги. Но в то же время законопослушные граждане — физлица и юрлица — обычно используют переводы со счёта на счёт.

В качестве одной из причин в пояснительной записке к законопроекту указывалась борьба с оттоком капитала и крупными перечислениями средств за границу. По мнению экономиста, в этом случае главными «пострадавшими» станут трудовые мигранты, которые часто отправляют заработанные в России деньги на родину.