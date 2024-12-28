Минск, 28 декабря, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 20 человек, осуждённых за преступления экстремистской направленности. Об этом в субботу, 28 декабря, рассказали в пресс-службе главы государства.

«Из помилованных 11 — женщины, 14 имеют хронические заболевания, у 10 осуждённых есть дети, одна женщина имеет четырёх детей. Все они ходатайствовали о помиловании, раскаялись в содеянном», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Пул Первого».

Поведение помилованных лиц после освобождения проконтролирует белорусское МВД.

Президент Белоруссии неоднократно подписывал указы о помиловании лиц, осуждённых за преступления экстремистской направленности. Так, 16 сентября в преддверии Дня народного единства в стране Лукашенко помиловал 37 человек, указав, что это решение стало жестом гуманности со стороны государства.

В ноябре глава государства помиловал 31 человека, в том числе трёх инвалидов. Позже аналогичное решение было принято в отношении ещё 32 осуждённых.