Минск, 20 ноября, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал ещё 32 осуждённых за совершение экстремистских преступлений, сообщила 20 ноября пресс-служба главы государства.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Президентом помилованы ещё 32 лица, осуждённых за совершение экстремистских преступлений. Это восемь женщин и 24 мужчины», — сказано в сообщении.

Отмечается, что у 17 осуждённых имеются хронические заболевания, девяти помилованным больше 50 лет. Кроме того, у 17 экстремистов есть дети.

7 ноября ИА Регнум передавало, что по меньшей мере 31 человек, осуждённый в Белоруссии за экстремистские преступления, получил помилование решением президента республики.

Также отмечается, что 17 помилованных имеют хронические заболевания, а трое являются инвалидами. Кроме того, у 27 осужденных есть дети. В семи случаях речь идёт о многодетных родителях. Всех помилованных освободили от основного наказания. Судимость с них не снята. МВД Белоруссии проконтролирует их поведение.

4 сентября Лукашенко помиловал ещё 30 человек, которых осудили за участие в несанкционированных протестных акциях в 2022 году. Речь шла о семи женщинах и 23 мужчинах. 16 августа президент Белоруссии помиловал 30 человек, которые были осуждены за преступления протестной направленности. В числе помилованных были 14 женщин и 16 мужчин.