Минск, 7 ноября, 2024, 19:12 — ИА Регнум. По меньшей мере 31 человек, осужденный в Белоруссии за экстремистские преступления, получил помилование решением президента республики Александра Лукашенко. Об этом сообщили 7 ноября в пресс-службе главы государства.

(сс) Администрация президента России Александр Лукашенко

Информацию привёл Telegram-канал «Пул Первого». Уточняется, что речь идёт о двух женщинах и 29 мужчинах.

Также отмечается, что 17 помилованных имеют хронические заболевания, а трое — являются инвалидами. Кроме того, у 27 осужденных есть дети. В семи случаях речь идёт о многодетных родителях.

Всех помилованных освободили от основного наказания. Судимость с них не снята. МВД Белоруссии проконтролирует их поведение.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июля Лукашенко принял решение помиловать гражданина ФРГ Рико Кригера, приговорённого в Белоруссии к смертной казни. Он был признан виновным по шести статьям УК республики.

16 августа президент Белоруссии помиловал 30 человек, которые были осуждены за преступления протестной направленность. В числе помилованных были 14 женщин и 16 мужчин.

4 сентября Лукашенко помиловал ещё 30 человек, которых осудили за участие в несанкционированных протестных акциях в 2022 году. Речь шла о семи женщинах и 23 мужчинах.