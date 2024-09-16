Минск, 16 сентября, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 16 сентября в преддверии отмечаемого в республике Дня народного единства подписал указ о помиловании 37 человек, осуждённых за преступления экстремистской направленности.

Администрация президента Белоруссии

«Это очередной жест гуманизма со стороны государства по отношению к оступившимся», — сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Шестеро из помированных — женщины, в том числе с хроническими заболеваниями. Также среди помилованных есть пенсионеры и инвалиды. Все эти люди раскаялись и обращались к Лукашенко с просьбой дать им возможность вернуться на свободу, чтобы вести законопослушный образ жизни.

Как отметили в пресс-службе, ходатайства осуждённых дополнительно изучала комиссия во главе с генпрокурором Белоруссии Андреем Шведом.

День народного единства в Белоруссии отмечается 17 сентября. Он учреждён 7 июня 2021 года.

Как сообщало ИА Регнум, в январе прошлого года Лукашенко заявил, что раскаявшиеся участники протестов 2020 года имеют шансы на снисхождение. С августа 2020 года по начало февраля 2022-го за участие в протестах в Белоруссии осуждены по уголовным делам 1832 человека.

В 2024 году 16 августа и 4 сентября Лукашенко подписал указы о помиловании 60 осуждённых за преступления протестной направленности, в том числе 11 женщин и 39 мужчин. Позже, 10 сентября, он отметил, что многие получили помилования по состоянию здоровья. Все вышедшие на свободу находятся под полным контролем правоохранительных органов.