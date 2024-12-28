Казань, 28 декабря, 2024, 10:35 — ИА Регнум. В аэропорту Казани сняли ограничения на использование воздушного пространства. Об этом 28 декабря сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

Sergey Elagin/Global Look Press

«В аэропорту Казани с 10:05 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своём Telegram-канале.

Кореняко уточнил, что приостановка на приём и вылет рейсов вводилась для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации.

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