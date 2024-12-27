Сочи, Краснодарский край, 27 декабря, 2024, 07:18 — ИА Регнум. В аэропортах Сочи и Казани ввели ограничения для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Artem Katranzhi

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в пятницу, 27 декабря, около 5:00 МСК, временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи », — написал Кореняко в Telegram-канале.

Аналогичные ограничения были введены в аэропорту Казани около 6:00 мск, уточнил представитель ведомства.

Он добавил, что воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы. В настоящее время экипажи самолётов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов, подчеркнул Кореняко.

Как передавало ИА Регнум, 26 декабря временные ограничения на приём и вылет самолётов вводились в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово, Жуковский и воздушной гавани Калуги.

10 ноября аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили приём и отправку самолётов в 08:03 мск, аэропорт Шереметьево — в 09:45. Ограничения вводились на фоне атаки украинских беспилотников на Московский регион. Мэр Москвы Сергей Собянин в течение утра сообщил о 32 дронах, сбитых на подлёте к Москве средствами противовоздушной обороны. Их уничтожили над Раменским, Домодедово и Коломной.

Запасные аэродромы приняли 36 самолётов, пока в трёх московских аэропортах действовали ограничения. 14 из них ушли на посадку в Нижний Новгород. С пассажирами прибывших рейсов работали представители авиакомпании.