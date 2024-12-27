Астрахань, 27 декабря, 2024, 08:18 — ИА Регнум. Приём и вылет рейсов в аэропортах Волгограда и Астрахани утром 27 декабря приостановили. Об этом рассказала представитель воздушных гаваней Анастасия.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Из-за ограничений на использование воздушного пространства, которые были введены в регионе сегодня утром, в аэропорту Волгограда задерживается прибытие рейсов из Москвы (авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа»)», — процитировал её слова ТАСС.

Анастасия уточнила, что из приостановки приёма и вылета рейсов в аэропорту Астрахани также задерживается прибытие самолёта из Москвы авиакомпании «Аэрофлот».

Как передавало ИА Регнум, утром 27 декабря представитель Росавиации Артём Кореняко сообщил о введении ограничений в аэропортах Сочи и Казани для обеспечения безопасности полётов. Он добавил, что экипажи самолётов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

Накануне временные ограничения на использование воздушного пространства вводились в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово, Жуковский и воздушной гавани Калуги. Воздушные гавани приостанавливали приём и отправку рейсов.