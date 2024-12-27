Москва, 27 декабря, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Некоторые ограничения на приём и вылет рейсов, которые ранее были введены в нескольких российских аэропортах, сняты. Об этом 27 декабря сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Sergey Elagin/Global Look Press

«В аэропорту Казани с 10:00 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал он в своём Telegram-канале.

Представитель Росавиации уточнил, что также сняли ограничения на использование воздушного пространства в аэропортах Сочи (09:15), Владикавказа (09:45), Грозного (10:30) и Махачкалы (11:00).

Кореняко добавил, что экипажи самолётов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов, что является главным приоритетом.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 декабря в аэропортах Волгограда и Астрахани вводили ограничения на приём и вылет рейсов. Отмечалось, что из-за этого задерживаются три рейса из Москвы.

Тогда же стало известно о введении ограничений на полёты в аэропортах Сочи и Казани. Это было сделано для обеспечения безопасности полётов. Днём ранее ограничения на использование воздушного пространства вводились в московских воздушных гаванях Внуково, Шереметьево, Домодедово, а также в аэропортах Жуковского и Калуги.