Вашингтон, 28 декабря, 2024, 04:57 — ИА Регнум. Администрация действующего президента США Джозефа Байдена намерена на следующей неделе объявить о выделении нового пакета вооружений для Украины на сумму $1,25 млрд. Об этом сообщает 27 декабря агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден, Украина

Уточняется, что в новый пакет вооружений для Киева войдёт большое количество боеприпасов, в том числе для зенитных ракетных комплексов NASAMS и систем противовоздушной обороны HAWK. Помимо этого, власти США планируют передать Украине переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и боеприпасы к ним, а также артснаряды калибра 105 мм и 155 мм.

Уточняется, что в большой пакет помощи будут входить: значительное количество боеприпасов, в том числе для национальных перспективных зенитных ракетных комплексов (ЗРК), системы противовоздушной обороны (ПВО) HAWK, ракеты Stinger и артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.

Ожидается, что объявление о новых поставках вооружений Киеву Белый дом сделает 30 декабря. Отмечается, что уходящая администрация Байдена спешит передать Украине как можно больше военной помощи до того, как кресло главы государства официально займёт избранный президент США Дональд Трамп.

Ранее ИА Регнум сообщало, что координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил информацию о планах Белого дома передать Украине новый пакет вооружений.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в начале декабря призвала западные элиты остановить поставки вооружений для ВСУ и позаботиться о спасении остатков Украины, а не о победе киевского режима.

Президент России Владимир Путин ранее подчёркивал, что никакая помощь Украине не изменит ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только свидетельствуют об участии стран НАТО в конфликте.