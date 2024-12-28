Белгород, 28 декабря, 2024, 04:19 — ИА Регнум. Беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область, пострадали два жителя Красногвардейского района. Об этом 28 декабря сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«В селе Палатово в результате детонации беспилотника ранены двое. Пострадавших с осколочными ранениями бригады скорой медицинской помощи доставляют в Красногвардейскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается. В селе в трёх жилых домах выбиты окна и посечены фасады», ― написал глава Белгородской области.

Кроме того, Гладков сообщил, что в селе Верхососна при атаке беспилотника повреждена линия электропередачи (ЛЭП), населённый пункт оказался полностью обесточен. Аварийные бригады работают над восстановлением подачи электроэнергии.

Глава региона добавил, что последствия удара БПЛА уточняются. С наступлением светлого времени суток будет продолжен подомовой обход.

Ранее ИА Регнум сообщало, что трое мирных жителей 27 декабря получили ранения в результате удара украинских беспилотников по Белгородской области. Атакам дронов ВСУ подверглись Шебекино, а также Белгородский и Волоконовский районы.

26 декабря в Белгородской области в результате атаки украинских дронов на посёлок Разумное пострадали три человека — женщина с ушибом руки, восьмилетний мальчик и его мать. Ребёнок получил ушибы и ссадины, женщина — осколочные ранения спины и ноги.

Ранее в этот же день в Белгородской области в результате атаки БПЛА ранение в ногу получил боец самообороны. Украинская армия нанесла удар по движущемуся автомобилю, в котором ехал мужчина.