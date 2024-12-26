Белгород, 26 декабря, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Дроны Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковали два автомобиля в Белгородской области, ранен боец самообороны. Об этом 26 декабря заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

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Отмечается, что украинский беспилотник нанёс удар по движущейся машине в районе села Черемошное. В результате атаки мужчина получил серьёзное ранение, а у транспортного средства оказались повреждены кузов, остекление, кабина и крыша.

«Бойца самообороны с открытой раной ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — говорится в публикации.

Гладков также заявил, что второй удар пришёлся по селу Муром Шебекинского округа, в результате атаки автомобиль был полностью уничтожен. Водитель не пострадал, так как успел среагировать и вовремя выбраться из машины.

Как передавало ИА Регнум, в четверг ночью обломки одного из украинских беспилотных летательных аппаратов, сбитых российскими силами ПВО над Волгоградской областью, упали на территорию промышленного предприятия, не причинив ущерба производству. Отмечалось, над регионом уничтожили три украинских беспилотника, также по одному дрону ликвидировали над Воронежской и Белгородской областями.